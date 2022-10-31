Пожар произошел в ЖК «Айсанам» на левобережье Астаны

31 Октября 2022, 18:37

31 Октября 2022, 18:37

Пожар произошел в ЖК «Айсанам» на левобережье Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в жилом комплексе «Айсанам», расположенном по улице Мәңгілік ел в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

«Сегодня, 31 октября в 17:39ч пожарные подразделения ДЧС г.Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Мәңгілік ел. Уже через 6 минут огнеборцы прибыли на место, где было установлено, что на седьмом этаже четырнадцатиэтажного ЖК «Айсанам» в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 40 кв.метров», -сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 5 единиц техники столичного ДЧС.

Силами огнеборцев пожар локализован в 18:05 и ликвидирован в 18.10. Жертв и пострадавших нет.

Кадр из видео