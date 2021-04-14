Пожар произошел в жилом доме за Дворцом Республики в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел пожар в одноэтажном жилом доме за Дворцом республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 14 апреля в 12:09 пожарные расчеты выехали на вызов по улице Байтасова, 5 угол по улице Кармысова.





«По прибытию открытым пламенем горел частный жилой дом, угрозы распространения не было. Тушение пожара осложняли электропровода под напряжением, упавшие со столба на металлическую кровлю, пожарные действовали с соблюдением техники безопасности. Прибывшая аварийная бригада электросети обесточили объект, отрезали провода (380 Вольт). Пожар локализован в 12:33, ликвидирован в 12:56, проводится разбор и проливка конструкций», - отметили в ДЧС.