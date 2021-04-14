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    14:28, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в жилом доме за Дворцом Республики в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел пожар в одноэтажном жилом доме за Дворцом республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 14 апреля в 12:09 пожарные расчеты выехали на вызов по улице Байтасова, 5 угол по улице Кармысова.


    «По прибытию открытым пламенем горел частный жилой дом, угрозы распространения не было. Тушение пожара осложняли электропровода под напряжением, упавшие со столба на металлическую кровлю, пожарные действовали с соблюдением техники безопасности. Прибывшая аварийная бригада электросети обесточили объект, отрезали провода (380 Вольт). Пожар локализован в 12:33, ликвидирован в 12:56, проводится разбор и проливка конструкций», - отметили в ДЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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