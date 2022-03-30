Пожар произошел в здании «Казмедиацентра» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В здании «Казмедиацентра» в столице произошло возгорание трансформатора в паркинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Нур-Султана.

«29 марта в 20-41ч пожарные подразделения ДЧС г.Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу ул. Д.Кунаева 4. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание трансформатора в помещении паркинга. Эвакуация производится самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте работают 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Как пояснили в Казмедиацентре, в связи с погодными условиями, по предварительным данным, в результате порывистого ветра в системы электроснабжения здания «Казмедиа орталыгы» попала вода.

«Обстоятельства выясняются, возможно частичное повреждения кровли. В результате возгорания подстанции в депо в 20:15 произошло отключение эфиров теле и радиоканалов. Включена система оповещения здания и приняты меры по эвакуации всего персонала. Техническими службами проводятся работы по устранению последствий аварии», - добавили в Казмедиацентре.



