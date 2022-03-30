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    21:20, 29 Март 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в здании «Казмедиацентра» в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В здании «Казмедиацентра» в столице произошло возгорание трансформатора в паркинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Нур-Султана.

    «29 марта в 20-41ч пожарные подразделения ДЧС г.Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу ул. Д.Кунаева 4. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание трансформатора в помещении паркинга. Эвакуация производится самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте работают 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Как пояснили в Казмедиацентре, в связи с погодными условиями, по предварительным данным, в результате порывистого ветра в системы электроснабжения здания «Казмедиа орталыгы» попала вода.

    «Обстоятельства выясняются, возможно частичное повреждения кровли. В результате возгорания подстанции в депо в 20:15 произошло отключение эфиров теле и радиоканалов. Включена система оповещения здания и приняты меры по эвакуации всего персонала. Техническими службами проводятся работы по устранению последствий аварии», - добавили в Казмедиацентре.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Астана СМИ Происшествия
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