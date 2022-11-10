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    15:52, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в строящемся ЖК в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из строящихся жилых комплексов произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара появилось в Сети.

    «В Алматы горит строящийся ЖК Miracle на Абая-Масанчи», - говорится в посте.

    В ДЧС Алматы сообщили, что 10 ноября в 14:57 пожарные расчеты были направлены на проспект Абая - угол улицы Кашгарская в Бостандыкский район.

    «По прибытии через четыре минуты, обнаружено загорание на втором этаже девятиэтажного строящегося здания. Пожар локализован в 15:07 и ликвидирован в 15:13. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», - уточнили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Кадр из видео


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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