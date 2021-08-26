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Пожар произошел в шымкентском этноауле

26 Августа 2021 10:30
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Пожар произошел в шымкентском этноауле

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ночь на 26 августа на территории этноаула в Шымкенте произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

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«26 августа в 00.49 на пульт управления «101» поступило сообщение о пожаре по улице Сапак Датка, Аль-Фарабийского района на территории этноаула «Шымқала», где ведутся строительные работы. Пожарные части прибыли на место вызова за семь минут. Установлено, что на месте происшествия горели навес площадью 80 кв. м, расположенные на территории этноаула, и камышовое покрытие сарая площадью 8 кв. м», - сообщили в ДЧС.

Пожар был локализован в 01:10 и полностью потушен в 01:19. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара выясняются.

На месте происшествия были задействованы 25 сотрудников и пять единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Шымкента.


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#Происшествия   #Шымкент   #Пожар  
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