Пожар произошел в шымкентском этноауле

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ночь на 26 августа на территории этноаула в Шымкенте произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

«26 августа в 00.49 на пульт управления «101» поступило сообщение о пожаре по улице Сапак Датка, Аль-Фарабийского района на территории этноаула «Шымқала», где ведутся строительные работы. Пожарные части прибыли на место вызова за семь минут. Установлено, что на месте происшествия горели навес площадью 80 кв. м, расположенные на территории этноаула, и камышовое покрытие сарая площадью 8 кв. м», - сообщили в ДЧС.