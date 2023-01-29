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Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак

29 Января 2023, 09:44
Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар вспыхнул в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак. Работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«29 января в 5:30 в Медеуском районе Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» произошло возгорание трехэтажного рестобара «Облака» на предварительной площади 800 квадратных метров (3200 метров над уровнем моря). Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение ведется через внутренние противопожарные краны», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В администрации горнолыжного курорта «Шымбулак» уведомили о временной остановке канатной дороги Комби-2.

«В ресторане «Облака», расположенном на горнолыжном курорте «Шымбулак», на станции канатной дороги «Талгарский перевал 3200», произошло возгорание. В настоящее время ведется тушение совместными силами персонала курорта и пожарной службы ДЧС города. По предварительным данным очаг возгорания возник в 04:00 и находился на третьем этаже. Благодаря оперативной работе дежурной службы курорта удалось избежать жертв и эвакуировать людей», - проинформировали в пресс-службе курорта.

Также сообщается, что работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара и определения полученного ущерба.


Фото: пресс-служба МЧС РК


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