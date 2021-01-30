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    21:42, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в пятиэтажке в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Квартиры горели в Медеуском районе Алматы. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    29 января в 18:42 силы ДЧС выехали на сообщение о пожаре в пятиэтажном доме микрорайоне Алатау, ул. Ибрагимова,18.

    «По прибытию в 18:53 открытым пламенем горела комната и балкон на четвертом этаже, огонь успел перейти на балкон пятого этажа. Создалась угроза перехода на смежные балконы и квартиры. Пожарные незамедлительно подали стволы с 30-метровой автолестницы, а также со стационарной пожарной лестницы, расположенной с торца дома. Из горящей квартиры был эвакуирован газовый баллон объемом 50 литров. Пожар удалось локализовать за 16 минут, ликвидировать полностью в 19:15. Принятыми мерами не допущено распространение на огня на квартиру пятого этажа и смежные балконы», - сообщили в пресс-службе ДЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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