Пожар произошел в поселке Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области сгорели четыре хозпостройки одного дома общей площадью 80 кв.м. Пожарным удалось вовремя потушить возгорание, пока пламя не перекинулось на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в поселке Бурабай 27 июля в 14. 40 пожарным-спасателям поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек.

«На место незамедлительно были направлены пожарные Бурабайского района. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать и не дать распространиться огню на жилой дом. Пожар локализован в 15.35. Общая площадь возгорания составила 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Пожарные и спасатели Акмолинской области обратились к жителям региона с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.