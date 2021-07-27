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Пожар произошел в поселке Бурабай

27 Июля 2021 17:45
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Пожар произошел в поселке Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области сгорели четыре хозпостройки одного дома общей площадью 80 кв.м. Пожарным удалось вовремя потушить возгорание, пока пламя не перекинулось на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в поселке Бурабай 27 июля в 14. 40 пожарным-спасателям поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек.

«На место незамедлительно были направлены пожарные Бурабайского района. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать и не дать распространиться огню на жилой дом. Пожар локализован в 15.35. Общая площадь возгорания составила 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Пожарные и спасатели Акмолинской области обратились к жителям региона с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар   #Боровое  
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Автор:

Оксана Матасова

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