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    21:40, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в многоэтажном доме в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в многоэтажном жилом доме произошел сегодня в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, звонок о пожаре поступил сегодня в 17:16 часов по времени Нур-Султана.

    Открытым пламенем горел балкон на четвертом этаже в жилом многоэтажном доме по улице Сырыма Датова. До прибытия пожарных расчетов огонь успел перейти и на балкон пятого этажа.

    В тушении пожара, который угрожал всему подъезду дома, были задействованы девять единиц техники, в том числе две пожарные автолестницы. Огонь удалось локализовать и потушить без значимого ущерба квартирам. Жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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