Пожар произошел в многоэтажном доме в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в многоэтажном жилом доме произошел сегодня в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, звонок о пожаре поступил сегодня в 17:16 часов по времени Нур-Султана.

Открытым пламенем горел балкон на четвертом этаже в жилом многоэтажном доме по улице Сырыма Датова. До прибытия пожарных расчетов огонь успел перейти и на балкон пятого этажа.



В тушении пожара, который угрожал всему подъезду дома, были задействованы девять единиц техники, в том числе две пожарные автолестницы. Огонь удалось локализовать и потушить без значимого ущерба квартирам. Жертв и пострадавших нет.