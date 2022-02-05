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Пожар произошел в многоэтажке в Актобе: найдено тело мужчины

5 Февраля 2022 12:12
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Пожар произошел в многоэтажке в Актобе: найдено тело мужчины

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в одной из многоэтажек Актобе произошел пожар. Спасено 13 человек, эвакуировано 60, передает корреспондент МИА Казинформ.

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«4 февраля на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о пожаре в одном из девятиэтажных жилых домов в 11 микрорайоне города Актобе.

По прибытии к месту вызова было установлено, что пожар возник на 1 этаже и потушен на площади 15 квадратных метров. Сотрудниками ЧС в результате сильного задымления с верхних этажей через лестничный марш спасено 13 человек, в том числе 5 детей. Также эвакуировано 60 человек, в том числе 9 детей. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1963 года рождения», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС Актюбинской области просит жителей соблюдать пожарную безопасность в быту и в случае пожара немедленно звонить по номеру «101» или «112».


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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