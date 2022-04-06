Пожар произошел в лесном резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области произошел лесной пожар на площади 330 га. Огонь удалось локализовать, на месте еще работают 35 человек на 9 машинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» произошел лесной пожар. Пожаром были охвачены квартала номер 204, 224», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Происшествие люди обнаружили в 12:35. Тушить пожар начали в 13:03. Локализовать его удалось в 17:33, добавили в ведомстве.

«Площадь ориентировочно составила – 330 гектаров (лесная непокрытая): старая гарь и лесные культуры 2018-2020 годов. Причина и ущерб устанавливаются», - рассказали в ДЧС.

На месте пожара работают 35 человек и 9 единиц техники.