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    21:05, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в лесном резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области произошел лесной пожар на площади 330 га. Огонь удалось локализовать, на месте еще работают 35 человек на 9 машинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» произошел лесной пожар. Пожаром были охвачены квартала номер 204, 224», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Происшествие люди обнаружили в 12:35. Тушить пожар начали в 13:03. Локализовать его удалось в 17:33, добавили в ведомстве.

    «Площадь ориентировочно составила – 330 гектаров (лесная непокрытая): старая гарь и лесные культуры 2018-2020 годов. Причина и ущерб устанавливаются», - рассказали в ДЧС.

    На месте пожара работают 35 человек и 9 единиц техники.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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