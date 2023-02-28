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Пожар произошел в костанайском университете

28 Февраля 2023, 13:56
Пожар произошел в костанайском университете

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожар произошел в одном из кабинетов здания КРУ им. А. Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС области, вызов в пожарную службу Костаная поступил в 10:52.

«По ул.Тауелсыздык, 118 случился пожар в 8-этажном здании Костанайского государственного педагогического института. Как выяснилось, на 7 этаже в учебном кабинете произошло загорание оргтехники на площади 2 квадратных метров. Пожарные через 3 мин прибыли на место и принялись тушить место очага возгорания. Также проводилась эвакуация людей из здания. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

Всего в тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и 6 единиц техники. В 11:15 пожар был ликвидирован.

В полиции сообщили, что на месте им была оказана первая помощь. Предварительная причина задымления выясняется.


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