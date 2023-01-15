Пожар произошел в индустриальной зоне «Оңтүстік»

15 Января 2023, 13:47

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ -Пожар произошел в Индустриальной зоне «Оңтүстік» на территории «ТОО Бумпром» по переработке макулатуры в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

15 января в 10.47 часов на пульт управления «101» поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе по улице Капал батыра. Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в Индустриальной зоне «Оңтүстік» на территории «ТОО Бумпром» по переработке макулатуры.

«Горел отдельностоящий цех, по предварительным данным общая площадь которого составляет 60 х 20 кв.м. Здание одноэтажное, отопление автономное, внутри находится 3 тонны макулатуры, происходит горение остатков картона. Площадь пожара 200 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12.37 часов, ликвидирован в 13.18 часов», - сообщили подробности в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС г.Шымкент.

Фото: пресс-служба МЧС РК