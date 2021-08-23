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Пожар произошел в двухэтажном магазине в Атырау

23 Августа 2021 23:18
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Пожар произошел в двухэтажном магазине в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошёл в двухэтажном мини-маркете в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сall-центр поступило сообщение о том, что горит мини-маркет «Муслим», расположенный на улице Ауэзова. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горит одно из помещений. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на остальную часть двухэтажного здания. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 20 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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