Пожар произошел в двухэтажном магазине в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошёл в двухэтажном мини-маркете в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В сall-центр поступило сообщение о том, что горит мини-маркет «Муслим», расположенный на улице Ауэзова. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горит одно из помещений. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на остальную часть двухэтажного здания. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 20 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.