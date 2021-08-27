Пожар произошел в девятиэтажном доме в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Загорелась наружная обшивка девятиэтажного дома в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

«27 августа в 18-02 по адресу Каратауский район, мкр. Нурсат-2 дом №20 произошло загорание наружной обшивки 9-ти этажного жилого дома с 2 по 9 этаж на площади 55 кв.м, также на 8 этаже в квартире №48 произошло загорание кухни на площади 18 кв.м.

Локализовали пожар в 18-30, ликвидация - 18-48. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. На место ЧС выезжали ДЧС (28 сотрудников и 7 единиц техники), ЦМК (3 сотрудника и 1 единица техники)», - говорится в сообщении ДЧС.