22 Июля 2022 20:30

Пожар произошел в бизнес-центре «Нурлы Тау» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горел наружный блок кондиционера на 19-ом этаже бизнес центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

22 июля в 19:03 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Бостандыкский район, БЦ «Нурлы Тау», пр. Аль-Фараби, корпус 7/ блок 4а.

«По прибытии звеньями газодымозащитников обнаружено горение наружного блока кондиционера на 19-ом этаже с переходом на балкон на общей площади 2 квадратных места. Загорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Жертв и пострадавших не допущено», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.