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    00:50, 26 Январь 2024 | GMT +6

    Пожар произошел в производственном помещении в Костанае

    Пожар Костанай
    Фото: центр медицинских катастроф МЧС РК

    Помещение аккумуляторного центра горело в Костанае. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям области уточнили, что звонок в пожарную часть поступил в 8 вечера.

    — В здании цеха, где изготавливают резиновые шланги, загорелись мебель, хозяйственный инвентарь, пластиковые шланги на площади 130 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

    Пожар локализовали в 21:57. Жертв и пострадавших нет.

    Теги:
    ДЧС Пожар Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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