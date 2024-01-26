Пожар произошел в производственном помещении в Костанае

Помещение аккумуляторного центра горело в Костанае. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям области уточнили, что звонок в пожарную часть поступил в 8 вечера.

— В здании цеха, где изготавливают резиновые шланги, загорелись мебель, хозяйственный инвентарь, пластиковые шланги на площади 130 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Пожар локализовали в 21:57. Жертв и пострадавших нет.