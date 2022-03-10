Пожар произошел в Абу-Даби Плаза в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в Абу-Даби Плаза в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

«10 марта в 14 часов 57минут на пульт пожарной службы «101» поступило сообщение о возгорании по улице Сыганак 60/5.

По повышенному номеру вызова на место вызова оперативно направлены пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султана, где по прибытию уже через 4 минуты было обнаружено, что происходит возгорание вентиляционной камеры на первом этаже здания Абу-Даби Плаза. Жертв и пострадавших нет. До прибытия огнеборцев сотрудники и посетители эвакуировались самостоятельно», - говорится в сообщении.

На месте пожара работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава ДЧС г. Нур-Султан. Пожар ликвидирован в 15часов 24 минуты.