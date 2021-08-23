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Пожар произошел в 15-этажном доме в Алматы
23 Августа 2021 10:26
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Возгорание случилось вечером 22 августа в доме 273/6 на улице Толе би в Алмалинском районе Алматы.
«Произошло горение домашних вещей на балконе квартиры на пятом этаже 15-этажного жилого дома на площади 2 квадратных метра. Пожар был локализован в 21.33 и ликвидирован в 21.36. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания: маломощный источник огня», - сообщили в городском департаменте по ЧС.
В ведомстве рассказали, что проезд пожарной спецтехники был затруднен, так как проезд и подъезды к жилому дому плотно заставлены автомобилями жителей. Оценив обстановку, пожарные выбрали комбинированный способ подъема на верхние этажи, применив трехколенную штурмовую пожарную лестницу для подъема на пятый этаж.
ДЧС Алматы просит не создавать препятствия для проезда экстренных служб: от этого зависит человеческая жизнь.
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