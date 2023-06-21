Пожар произошел на заводе КазМунайГаза в Румынии

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заводе Petromidia в Румынии произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга (MHC) после проведения специальных работ по техническому обслуживанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

«Сотрудники, работающие на объекте, немедленно сообщили об инциденте во внутреннюю службу спасения и диспетчеру нефтеперерабатывающего завода, который, в свою очередь, проинформировал власти в соответствии с действующей процедурой. Пострадавших нет, так как все сотрудники подразделения, а также из других секций нефтеперерабатывающего завода были эвакуированы», - отметили в КМГ.

До прибытия спецмашин Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) первые действия были предприняты пожарными нефтеперерабатывающего завода Petromidia, которым удалось ограничить воздействие. Возгорание локализовано, ситуация под контролем, проинформировали в пресс-службе нацкомпании.