Пожар произошел на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске произошел пожар в районе спецЦОНа. В целях безопасности центр обслуживания населения временно приостановил работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Сегодня на территории центра обслуживания населения на Гавани произошел пожар. Огонь охватил складское помещение и кровлю автоцона. Возгорание уже потушили, сейчас на месте разбирают завалы.

«Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников было принято решение временно приостановить работу спецЦОНа. Дополнительно сообщаем, что все техническое оборудование и архивные документы были вывезены из здания. Никаких повреждений не было. О восстановлении работоспособности спецЦОНа будет сообщено дополнительно, — прокомментировали ситуацию в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО.