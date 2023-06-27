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Пожар произошел на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Июня 2023, 14:47
Пожар произошел на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске Фото: yk-news.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске произошел пожар в районе спецЦОНа. В целях безопасности центр обслуживания населения временно приостановил работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Сегодня на территории центра обслуживания населения на Гавани произошел пожар. Огонь охватил складское помещение и кровлю автоцона. Возгорание уже потушили, сейчас на месте разбирают завалы.

«Для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников было принято решение временно приостановить работу спецЦОНа. Дополнительно сообщаем, что все техническое оборудование и архивные документы были вывезены из здания. Никаких повреждений не было. О восстановлении работоспособности спецЦОНа будет сообщено дополнительно, — прокомментировали ситуацию в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО.


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Пожар  
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