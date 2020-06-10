Пожар произошел на СТО в Сарыагаше: есть пострадавшие

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - 10 июня в 16:00 часов в г. Сарыагаше Туркестанской области, на 110 км трассы Шымкент-Жетисай, произошло загорание кровли крыши одноэтажного здания на площади 210 кв. м и легкового автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

В результате пожара ожоги получил один рабочий СТО 1965 г.р.. Он госпитализирован в ЦРБ г. Сарыагаш, состояние средней степени тяжести.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных в 16:21 пожар был локализован, ликвидирован в 17:09 час. Причина пожара устанавливается. Были задействованы силы и средства ДЧС, ДП Туркестанской области и местные исполнительные органы в составе 37 человек и 8 единиц техники.