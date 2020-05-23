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Пожар произошел на рынке в Жетысае

23 Мая 2020 13:52
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Пожар произошел на рынке в Жетысае

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар в здании, находящемся на территории рынка в городе Жетысае Туркестанской области, произошел сегодня утром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«23 мая в 06:31 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на территории рынка «Кулпаршын» в Жетысае. По прибытии пожарных подразделений происходило горение деревянной обрешетки кровли. Действиями огнеборцев пожар удалось локализовать в 07:10 и ликвидировать в 08:24», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 290 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

«К тушению огня были привлечены 34 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области», - уточнили в ведомстве.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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Акбота Кузекбай

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