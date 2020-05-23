Пожар произошел на рынке в Жетысае
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар в здании, находящемся на территории рынка в городе Жетысае Туркестанской области, произошел сегодня утром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«23 мая в 06:31 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на территории рынка «Кулпаршын» в Жетысае. По прибытии пожарных подразделений происходило горение деревянной обрешетки кровли. Действиями огнеборцев пожар удалось локализовать в 07:10 и ликвидировать в 08:24», - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 290 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
«К тушению огня были привлечены 34 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области», - уточнили в ведомстве.
- Более 1300 семей Мактаарала получили денежную помощь в одну тысячу долларов США
- Студент спас выпавшего из окна ребенка в Костанайской области
- Блогер, заявивший о помехах отправке овощей с юга, встретился с представителями Минсельхоза
- Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища: под стражей двое подозреваемых
- Два человека из 98 выжили после крушения самолета в Пакистане
- Напитки хранились в сгоревшем складе в Усть-Каменогорске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана