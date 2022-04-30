Пожар произошел на мусорном полигоне в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар на мусорном полигоне в селе Баянды Мунайлинского района вспыхнул 30 апреля примерно в час ночи. В настоящее время основной пожар потушен. Площадь возгорания составила около 300 кв.м, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На место прибыли акимы Мунайлинского района и города Актау.

«Была сделана земляная насыпь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Личный состав аварийно-спасательной службы Мунайлинского района и коллектив ГКП «Мангистау жылу» полностью мобилизованы. Работают 20 единиц спецтехники. Кроме того, в соответствии с поручением главы области, акимом Актау мобилизована дополнительная спецтехника», - сообщил аким Мунайлинского района Ержан Кумискали.

На данный момент, по его словам, ситуация находится под контролем. Опасности для жизни людей нет.