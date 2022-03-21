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    17:36, 21 Март 2022 | GMT +6

    Пожар произошел на Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре произошёл пожар на Казахстанском электролизном заводе. В системе газоходов повысилась температура, в результате чего началось тление, которое перешло в горение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 марта произошёл пожар в системе газоочистной установки цеха по производству электродов Казахстанского электролизного завода. В системе газоходов повысилась температура, в результате чего началось тление, которое перешло в горение», - сообщили в АО «Казахстанский электролизный завод».

    Сообщение об этом промышленная компания сделала на своей официальной странице в социальной сети. По данным АО «КЭЗ», прибывшая пожарная команда потушила пожар. Всех сотрудников с места возгорания оперативно эвакуировали.

    «Служба ТБ незамедлительно вызвала машину скорой медицинской помощи для проверки состояния здоровья сотрудников. Случаи отравления продуктами горения среди персонала не выявлены», - добавили в акционерном обществе.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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