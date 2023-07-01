Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар произошел на химическом заводе в Китае

Автор:  
Руслан Сулейменов
1 Июля 2023, 15:00
Пожар произошел на химическом заводе в Китае Фото: NEXTA/TWITTER

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел на химическом заводе в субботу в провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает МИА «Казинформ».

Пожарным сообщение о возгорании на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials поступило 1 июля в 10:30 утра по местному времени. На место происшествия прибыли пожарные расчеты города Гуйси провинции Цзянси (Восточный Китай). На фото, распространяемыми китайскими СМИ видно, что над комплексом зданий поднимались клубы густого черного дыма.

По информации CCTV, к 13:17 по пекинскому времени пожар полностью ликвидирован. С территории объекта и ближайших районов произведена эвакуация персонала. Сведений о пострадавших нет.

О причинах пожара и ущербе пока не сообщается. Ведется расследование.


Происшествия   Китай   Видео   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно