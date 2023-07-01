Пожар произошел на химическом заводе в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел на химическом заводе в субботу в провинции Цзянси на востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает МИА «Казинформ».

Пожарным сообщение о возгорании на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials поступило 1 июля в 10:30 утра по местному времени. На место происшествия прибыли пожарные расчеты города Гуйси провинции Цзянси (Восточный Китай). На фото, распространяемыми китайскими СМИ видно, что над комплексом зданий поднимались клубы густого черного дыма.

По информации CCTV, к 13:17 по пекинскому времени пожар полностью ликвидирован. С территории объекта и ближайших районов произведена эвакуация персонала. Сведений о пострадавших нет.

О причинах пожара и ущербе пока не сообщается. Ведется расследование.