Пожар произошел на базе отдыха в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на территории одной из баз отдыха произошел пожар. Отдыхающие сняли это на видео и выложили в социальную сеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что 4 июля в 12.39 часов поступило сообщение о том, что в Панфиловском сельском округе, Талгарского района на территории Park Resort «Восемь озёр» произошло задымление кровли здания.

«К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники. По прибытию на место вызова было установлено, что произошло короткое замыкания электропроводов с последующим возгоранием кровли на площади 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован до прибытия противопожарных подразделении. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.



