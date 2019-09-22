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Пожар произошёл на барахолке в Алматы

22 Сентября 2019 09:18
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Пожар произошёл на барахолке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из рынков в районе барахолки горел минувшей ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ДЧС Алматы сообщение о возгорании по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 36,​ рынок Кенжехан поступило 21 сентября в 23:53.

«Силы и средства были направлены по повышенному вызову № 2, первые​подразделения прибыли ​через 6 минут. На момент прибытия происходило горение открытым пламенем одноэтажного павильона с аксессуарами для мобильных телефонов на площади​ 15 кв.м, имелась угроза распространения​ на примыкающие к строению контейнеры. Проведена разведка на наличие людей, поданы 2 ствола «Б» на защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты», - сообщили в ДЧС.

Возгорание на рынке локализовано за 10 минут.

«Принятыми мерами недопущен переход огня на ​близлежащие бутики с ТМЦ. Пожар локализован в 00:09, ликвидирован в 00:22», - отметили в ведомстве.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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