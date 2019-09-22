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20.09.2019 23:00
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20.09.2019 22:27
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20.09.2019 21:27
Пожар произошёл на барахолке в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из рынков в районе барахолки горел минувшей ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ДЧС Алматы сообщение о возгорании по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 36, рынок Кенжехан поступило 21 сентября в 23:53.
«Силы и средства были направлены по повышенному вызову № 2, первыеподразделения прибыли через 6 минут. На момент прибытия происходило горение открытым пламенем одноэтажного павильона с аксессуарами для мобильных телефонов на площади 15 кв.м, имелась угроза распространения на примыкающие к строению контейнеры. Проведена разведка на наличие людей, поданы 2 ствола «Б» на защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты», - сообщили в ДЧС.
Возгорание на рынке локализовано за 10 минут.
«Принятыми мерами недопущен переход огня на близлежащие бутики с ТМЦ. Пожар локализован в 00:09, ликвидирован в 00:22», - отметили в ведомстве.
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