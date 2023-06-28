Пожар продолжают тушить в Иле-Балхашском резервате

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области продолжают тушить пожар, передает МИА «Казинформ».

«На территории Иле-Балхашского резервата (на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути) совместными усилиями пожарных и местных исполнительных органов удалось снизить площадь горения до 100 га. Силами ДЧС и РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 5-ом квартале. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в ДЧС Алматинской области.

По данным ведомства, сегодня, 28 июня 2023 года с 13:40 для ускоренной ликвидации природного пожара задействован вертолет Казавиаспас, которым осуществлено 7 сбросов воды, объемом более 20 тонн.

В тушении загорания задействовано более 70 человек и 34 единицы техники ДЧС Алматинской области и РГУ «ГПР «Иле-Балхаш», лесного хозяйства.