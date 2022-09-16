Пожар продолжается на 6 га побережья Каспия в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Горение и тление камышовых зарослей на побережье Каспийского моря продолжается в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, 14 сентября в Кенузекском сельском округе, в 30 км от поселка Алгабас в сторону Каспийского моря началось горение и тление тростниковой растительности (камыша). В настоящее время площадь возгорания камышей составляет 6 га.

В связи с заболоченностью местности тушение не представляется возможным.

«Ситуация находится на постоянном контроле в ДЧС Атырауской области. Контроль за движением огня ведется сотрудниками природного резервата «Ак Жайик». Угрозы населенным пунктам нет. Поэтому надобности в тушении возгорания с помощью вертолета нет. В случае изменения направления ветра и возникновения угрозы населенным пунктам будут задействованы находящиеся в готовности силы пожаротушение», - сообщили в пресс- службе ДЧС области.