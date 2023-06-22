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Пожар после взрыва в Шемонаихе ликвидирован

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июня 2023, 17:18
Пожар после взрыва в Шемонаихе ликвидирован Фото: t.me/qr_tjm

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар ликвидирован в 16 часов 16 минут. Предварительная площадь пожара составила 80 кв.м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Двое пострадавших сотрудников объекта 1974 и 1975 г.р. с термическими ожогами доставлены в больницу.

Напомним, 22 июня в городе Шемонаиха на заправочной станции газовых баллонов по улице Украинская в результате взрыва начался пожар. Огнем уничтожено 5 единиц техники. В 14:44 пожар был локализован. Угрозы жилым домам и лесному фонду нет. На тушение было задействовано 5 пожарных автомобилей и 12 человек личного состава.



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