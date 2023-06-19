Пожар под Астаной локализован - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар под Астаной локализован 21:09. Общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет, тушение продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности загорелся камыш и сухостой. 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой. Для тушения всего задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 техники, работники местных исполнительных органов - 11 человек и 10 поливомоечных машин, 1 трактор и «Астана Орманы» - 10 человек и 4 единицы техники, в т.ч. 1 трактор. Глава МЧС Сырым Шарипханов прибыл на место пожара под Астаной. Работает штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Для тушения привлечены 2 вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды.

По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.