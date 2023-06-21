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Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 12:20
Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Силы подразделений ДЧС, «Астана Орманы» проводят работы по проливке отдельных дымоточек внутри горельника, опашку и постоянное окарауливание мест пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации ведомства, с начала тушения пожара авиацией осуществлено 149 сбросов воды, объемом 447 тонны.

20 июня в 20:16 силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей уехали домой.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов поблагодарил огнеборцев с соседних регионов за оперативное реагирование и оказанную помощь столичным пожарным в тушении возгорания.

На данный момент задействовано 34 человека, 8 единиц техники. На месте продолжает работать штаб пожаротушения. Акиматом города совместно с волонтерами организовано питание для участников тушения пожара.

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Напомним, сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной. Столицу накрыло дымом, Управление общественного здравоохранения Астаны обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Пожар под Астаной локализован 21:09. Общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет, тушение продолжается.


Астана   Происшествия   МЧС   Пожар   ДЧС  
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