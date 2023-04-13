Пожар не повлиял на работу столичного аэропорта: на месте создан оперштаб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как огонь подобрался к взлетно-посадочной полосе. Однако в пресс-службе столичного аэропорта заявили, что пожар не повлиял на работу воздушной гавани. Угрозы нет, добавили в столичном ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации столичного аэропорта, пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани. Аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

«По состоянию на 14:30 часов площадь горения сухостоя и камыша составляет около 3 гектаров. На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС города Астаны и 4 ПМ (поливомоечные машины) акимата города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара будет устанавливаться», - прокомментировали в пресс-службе столичного ДЧС.

В департаменте по ЧС отмечают, что тушение пожара усложняется быстрым распространением огня в связи с порывистым ветром и сухой растительностью.

Напомним, что сегодня в 12:28 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на вызов в сторону Международного Аэропорта. На месте создан оперативный штаб, три боевых участка тушения водой и с применением подручных средств.

В связи с пожаром в столичном аэропорту, ДЧС обратились к жителям и гостям города.

«Уважаемые граждане, в связи с наступлением пожароопасного периода учащаются случаи возгорания сухой травы и камыша. Будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня. Находясь на природе, не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками, и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений. Разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит исключить вероятность возникновения пожара и сохранит вашу жизнь и ваше имущество», - говорится в сообщении столичного ДЧС.