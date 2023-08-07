Пожар на заводе по переработке отходов тушат в турецкой Адане

АДАНА. КАЗИНФОРМ - По неустановленной причине на заводе по переработке отходов в Адане вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось на косметическую фабрику и другие предприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

После получения сообщения в регион были направлены бригады скорой медицинской помощи, полиции и пожарных бригад столичного муниципалитета.

18 предприятий пострадали от пожара

Губернатор Аданы Сулейман Эльбан и начальник полиции провинции Доган Инджи, отправившиеся в регион, получили информацию о пожаре от бригад.

Эльбан сообщил журналистам, что огонь за короткое время распространился на другие предприятия и добавил, что цистерны с летучими веществами и спиртом на фабрике взрываются, распространение огня на другие рабочие места ускоряется.

«Мы только что взяли его под контроль. Возможность распространения огня немного уменьшилась. Продолжается тушение возгорания», - отметил он.

В регион начали прибывать пожарные из близлежащих провинций.

Радует то, что у нас нет человеческих жертв . Количество предприятий, пострадавших от пожара, составляет 18», - сказал Эльбан.

Огонь под контролем

Пожар был взят под контроль при поддержке пожарной команды, автомобилей реагирования на социальные события (TOMA) провинциального управления полиции и вертолета регионального управления лесного хозяйства.

Работа по ликвидации пожара продолжается. Причина возгорания выясняется.