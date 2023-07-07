Пожар на территории резервата «Ертис орманы» локализован

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Загорание сухой травы и леса на территории резервата «Ертис орманы» локализовано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

«6 июля 2023 года в 22.06 часов загорание сухой травы и леса на территории резервата «Ертис орманы» локализовано на ориентировочной площади 13,37 га», - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, что 6 июля в 18.56 часов в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР «Ертис орманы» (Галкинское лесничество, кварталы №66, 67) произошло загорание сухой травы и леса (сосна, молодняк). В тушении пожара задействованы силы 31 человек и 12 единиц техники лесхоза и департамента по ЧС. Причина устанавливается.