23 Июня 2022 12:55

Пожар на территории лесничества в Карагандинской области ликвидировали

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общая площадь горения составила 101,5 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Потушен пожар в Бухар-Жырауском районе на территории Белагашского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира. Его ликвидировали 22 июня в 22:13. В тушении пожара задействованы силы ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.

Продолжается тушение двух очагов природного пожара в Каркаралинском районе.

Площадь первого очага пожара составляет ориентировочно 400 га (возник 21 июня в 10 км северо-восточнее от п. Егиндыбулак). Тушение осуществляется силами ДЧС и лесного хозяйства. Происходит тление кустарников и травы.

Площадь второго очага пожара составляет ориентировочно 500 га (возник 22 июня). Тушение осуществляется силами ДЧС, добровольных противопожарных формирований, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Национального природного парка, полиции.

Всего в тушении задействовано 182 человека, 30 единиц техники.

Вертолетами МЧС продолжаются сбросы воды на горящие участки. Всего осуществлено 42 сброса.

Тушение осложнено горно-скалистой местностью, отсутствием вблизи водоемов, резкими порывами ветра с переменчивым направлением. Организован подвоз воды для тушения. Ликвидационные мероприятия в основном производятся подручными средствами в пешем порядке.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области горят леса и поля. Природные пожары охватили территорию Каркаралинского и Бухаржырауского районов. К тушению привлекли вертолет МЧС.