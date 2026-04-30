Пожар произошел на территории картонного завода в Алматинской области

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на территории картонного завода в Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

Объект расположен в селе Абай Карасайского района Алматинской области.

— По прибытии первых пожарных подразделений наблюдается открытое горение. Пожар имеет развившуюся форму. На месте создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара, — говорится в сообщении.

Происходит возгорание складского ангара на территории картонного завода.

По предварительной информации, со слов администрации, людей внутри нет. На месте пожара организовано бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько водяных стволов, отметили в МЧС.