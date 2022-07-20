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Пожар на территории дендропарка в Шымкенте: виновные привлечены к ответственности
20 Июля 2022 15:26

Пожар на территории дендропарка в Шымкенте: виновные привлечены к ответственности

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В диспетчерский пункт «101» департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкент 19 июля 2022 года в 18:55 поступило сообщение о пожаре на территории дендропарка, расположенного в Аль-Фарабийском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Шымкента.

Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории парка горит сухая трава. Площадь пожара составила 0,25 га, в тушении задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент.

Пожар локализован в 19.25, полностью потушен в 19.31. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

Поскольку территория дендропарка не очищена от сухой травы, ответственные лица несут административную ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 410 КоАП РК.

Пожары сухой травы, происходящие в населенных пунктах в летние месяцы, могут перейти на посевные поля и парки. Поэтому в ДЧС предупреждают, что граждане или владельцы объектов в случае установления их виновности, будут привлечены к ответственности.

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