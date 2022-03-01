+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар на Тенгизе увеличился до 2800 квадратных метров

1 Марта 2022 22:45
Поделиться:
Пожар на Тенгизе увеличился до 2800 квадратных метров

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пожар в районе Тенгизского нефтегазового месторождения расширился с 200 до 2800 квадратных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Крупный пожар на Тенгизе потушен
Иностранцы оказались заложниками непогоды на дорогах в СКО Пожар на Тенгизе: горит шлам Пресечена деятельность майнинговой фермы в Туркестанской области

«Сегодня в Жылыойском районе Атырауской области в 90 км от города Кульсары, в районе Тенгизского месторождения, на территории ТОО NASAR SOLUTIONS, начался пожар. В рядом стоящих контейнерах отрытого типа, металлических бочках и пластмассовых емкостях произошло возгорание жидких легковоспламеняющихся отходов на общей площади примерно 2800 кв.м.

В результате пожара огнем уничтожен грузоподъемник (Car). Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара заняты 17 сотрудников и 4 единицы техники пожарно-аварийной спасательной службы ТШО, 6 работников и 2 единицы техники ТОО «COCR», 12 сотрудников и 2 единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области»,- сообщает пресс- службы ДЧС Атырауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Крупный пожар на Тенгизе потушен
Иностранцы оказались заложниками непогоды на дорогах в СКО
Пожар на Тенгизе: горит шлам
Пресечена деятельность майнинговой фермы в Туркестанской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
3 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
Молодые предприниматели получают гранты в Атырау
285 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив