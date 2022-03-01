Пожар на Тенгизе увеличился до 2800 квадратных метров

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пожар в районе Тенгизского нефтегазового месторождения расширился с 200 до 2800 квадратных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Жылыойском районе Атырауской области в 90 км от города Кульсары, в районе Тенгизского месторождения, на территории ТОО NASAR SOLUTIONS, начался пожар. В рядом стоящих контейнерах отрытого типа, металлических бочках и пластмассовых емкостях произошло возгорание жидких легковоспламеняющихся отходов на общей площади примерно 2800 кв.м.

В результате пожара огнем уничтожен грузоподъемник (Car). Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара заняты 17 сотрудников и 4 единицы техники пожарно-аварийной спасательной службы ТШО, 6 работников и 2 единицы техники ТОО «COCR», 12 сотрудников и 2 единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области»,- сообщает пресс- службы ДЧС Атырауской области.