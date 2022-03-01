Пожар на Тенгизе: горит шлам
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, в районе Тенгизского месторождения, произошёл пожар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня вечером произошёл пожар в производственном цехе подрядной компании ТШО Nasar Solution. На открытой территории предприятия загорелся производственный шлам. По информации ТШО, горение производственного шлама происходит на площади не менее 200 кв.м. 15 человек эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет. Тушение проводит пожарная служба ТШО (17 работников и 4 единицы техники), ТОО «COCR» (6 работников и 2 единицы техники).
Из города Кульсары направлены 10 сотрудников и две единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (расстояние от г. Кульсары - 90 км). По прибытию сотрудников будет уточнена дополнительная информация»,- сообщает группа по связям с общественностью.
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