Пожар на Тенгизе: горит шлам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, в районе Тенгизского месторождения, произошёл пожар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вечером произошёл пожар в производственном цехе подрядной компании ТШО Nasar Solution. На открытой территории предприятия загорелся производственный шлам. По информации ТШО, горение производственного шлама происходит на площади не менее 200 кв.м. 15 человек эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет. Тушение проводит пожарная служба ТШО (17 работников и 4 единицы техники), ТОО «COCR» (6 работников и 2 единицы техники).

Из города Кульсары направлены 10 сотрудников и две единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (расстояние от г. Кульсары - 90 км). По прибытию сотрудников будет уточнена дополнительная информация»,- сообщает группа по связям с общественностью.



