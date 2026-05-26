Пожар на текстильной фабрике в Бельгии: объявлен план ЧС, эвакуированы жители

В бельгийском городе Тюбиз (провинция Валлонский Брабант) вспыхнул мощный пожар на складе текстильной фабрики. Из-за угрозы распространения токсичного дыма власти объявили чрезвычайное положение местного масштаба, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

Пожар начался около полудня в складском помещении площадью более 1 тысячи квадратных метров на улице Rue de la Filature. Огонь мгновенно охватил промышленное здание.

Огромный столб густого черного дыма поднялся на сотни метров и был виден за десятки километров от эпицентра.

Ситуация осложнилась тем, что в конструкциях старого здания мог содержаться асбест, а внутри склада находились баллоны с ацетиленом. В этой связи бургомистр Тюбиза Самюэль Д'Орацио ввел в действие экстренный план ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Главным приоритетом стала безопасность людей. Жители близлежащих домов были экстренно эвакуированы. Жителям соседних коммун, включая город Халле, рекомендовано не покидать свои дома, а также плотно закрыть окна и двери, — заявили в местной администрации.

В ликвидации возгорания задействованы десятки пожарных расчетов из нескольких регионов страны, а также подразделения гражданской обороны.

По предварительным данным, жители не пострадали, однако как минимум трое пожарных получили сильный тепловой удар во время борьбы с огнем и были госпитализированы.

К вечеру спасателям удалось взять пламя под контроль. По заявлению властей, работы по полной ликвидации очагов возгорания и разбору завалов продлятся всю ночь и могут занять несколько дней. Причины масштабного пожара выясняются, на месте начнут работу судебные эксперты.

