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    01:10, 31 Август 2024 | GMT +6

    Пожар на складе произошел в Алатауском районе Алматы

    пожар на складе
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Склад загорелся в Алатауском районе Алматы. Обстоятельства инцидента уточняются, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Несмотря на то, что тушение было осложнено плотной загруженностью находящихся внутри склада пластиковых изделий и высокой плотностью дыма, силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв.м. Пострадавших нет.

    Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина устанавливается.

    МЧС призывает предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.

     

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Видео Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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