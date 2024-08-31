01:10, 31 Август 2024 | GMT +6
Пожар на складе произошел в Алатауском районе Алматы
Склад загорелся в Алатауском районе Алматы. Обстоятельства инцидента уточняются, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Несмотря на то, что тушение было осложнено плотной загруженностью находящихся внутри склада пластиковых изделий и высокой плотностью дыма, силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв.м. Пострадавших нет.
Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина устанавливается.
МЧС призывает предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.