Пожар на складе произошел в Алатауском районе Алматы

Склад загорелся в Алатауском районе Алматы. Обстоятельства инцидента уточняются, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Несмотря на то, что тушение было осложнено плотной загруженностью находящихся внутри склада пластиковых изделий и высокой плотностью дыма, силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв.м. Пострадавших нет.

Дальнейшее распространение огня не допущено. Причина устанавливается.

МЧС призывает предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.