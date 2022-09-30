Пожар на рынке Тараза тушат 56 огнеборцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Утром в Таразе загорелись столовая и торговые бутики рынка «Береке». Пожарным удалось локализовать огонь, ликвидация пожара продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

«В 07 часов 52 минуты 30 сентября текущего года, на телефон «101» Центра Оперативного управления силами и средствами СПиАСР ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пожаре в столовой и торговых бутиках рынка «Береке», по улице Мамбет батыра города Тараза. На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений департамента, в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08 часов 30 минут, ликвидация пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС в Instagram.