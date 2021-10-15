Пожар на побережье Каспия  ликвидировали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Ликвидирован пожар в тростниковых зарослях на границе Атырауской области и Российской Федерации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью ликвидирован пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 550 гектаров. С помощью вертолета с водно-сливным устройством потушено 35 га, личным составом наземным путем ликвидировано 272 га, самоликвидировано 243 га.

Вертолетом АО «Казавиаспас» осуществлялся аэровизуальный осмотр, производилась переброска личного состава и сброс воды водно-сливным устройством (ВСУ-5) на труднодоступные участки. Сброшено более 63 тонн воды. Всего в ликвидации пожара было задействовано 34 человека личного состава, пять единиц техники, четыре мотопомпы, генератор, 40 рукавов, трактор John Deere-6135B Атырауского аграрно-технического колледжа, а также вертолет МИ-871 АО «Казавиаспас». Местными исполнительными органами Курмангазинского района была организована доставка продуктов питания и ГСМ для бесперебойной ликвидации горения камыша»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Напомним, 5 октября 2021 года на пульт «101» ДЧС Атырауской области поступило сообщение о загорание камыша на побережье Каспийского моря в болотистой местности в 60 км от п.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области. На протяжении 10 дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с заболоченной местностью. В связи с затруднением прохождения техники в тушении применялась авиация и ранцевые огнетушители и хлопушки.