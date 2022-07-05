Пожар на побережье Алаколя ликвидирован: пострадали 4 базы отдыха

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Совместными усилиями пожарных, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован в 5 часов 40 минут 5 июля. Предварительная площадь составила 3000 кв.м. От огня пострадало 4 базы отдыха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.

На месте пожара было задействовано 186 человек и 29 единиц техники местных исполнительных органов, ДЧС ВКО, департамента полиции, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области.

«Тушение усложнял ветер, достигающий до 10 метров в секунду. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев и всех, кто принимал участие в тушении, пожар был остановлен.

За медицинской помощью обратились 7 человек, после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались», - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. На месте организован и работает оперативный штаб.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул 4 июля в 23:20 на базе отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь.

Кадр из видео