Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пожар на Павлодарской ТЭЦ-3: выведен из работы один из турбогенераторов
22 Июля 2022 19:10

Пожар на Павлодарской ТЭЦ-3: выведен из работы один из турбогенераторов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В АО «Павлодарэнерго» сообщили о последствиях возгорания трансформатора на Павлодарской ТЭЦ-3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

На данный момент ведется работа комиссии по установлению причины возгорания трансформатора собственных нужд 22Т на Павлодарской ТЭЦ-3. Жертв и пострадавших нет, вреда для экологии не последовало, отметили в пресс-службе .

«Режим работы станции восстанавливается в оперативном режиме, в соответствии с технологическими инструкциями и планом ликвидации аварий. Из работы временно выведен турбогенератор ст.№5 для устранения последствий возгорания. Ограничений по отпуску тепловой и электрической энергии для потребителей нет», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля на территории ТЭЦ-3 в Павлодаре произошло возгорание трансформатора собственных нужд. Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, также произошло возгорание трансформаторного масла с дальнейшим переходом по кабелям внутрь цеха №3. На место вызова были незамедлительно отправлены силы и средства по повышенному номеру вызова – №3 в количестве 21 единицы техники и 80 человек служб ДЧС. Пожар был локализован в 20:00 ч., далее до 22.39 ч. шла заливка тлеющих кабель-каналов с целью недопущения возгорания.


Новости по теме
Подозреваемого в насильственных действиях в отношении подростка задержали в Экибастузе
Уличные грабители задержаны полицией Алматы
Грузовик слетел с трассы в Павлодарской области
Читайте также
Тепловиков оштрафовали почти на 1 млн тенге в Павлодаре
Боеприпасы взрываются из-за пожара в Словении
Информация о жертвах и пострадавших во время пожара уточняется - Павлодарэнерго
Складское здание бывшего кирпичного завода горело в Шымкенте
Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре
Деревья не пострадали от пожара на территории дендропарка в Шымкенте – акимат
Присвоить имена выдающихся людей 12 школам намерены в Павлодарской области
Дом односельчанина поджег 85-летний акмолинец
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
2 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
3 Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре
4 2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
5 Сибирская язва: 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях - в зоне риска

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив