22 Июля 2022 19:10

Пожар на Павлодарской ТЭЦ-3: выведен из работы один из турбогенераторов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В АО «Павлодарэнерго» сообщили о последствиях возгорания трансформатора на Павлодарской ТЭЦ-3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

На данный момент ведется работа комиссии по установлению причины возгорания трансформатора собственных нужд 22Т на Павлодарской ТЭЦ-3. Жертв и пострадавших нет, вреда для экологии не последовало, отметили в пресс-службе .

«Режим работы станции восстанавливается в оперативном режиме, в соответствии с технологическими инструкциями и планом ликвидации аварий. Из работы временно выведен турбогенератор ст.№5 для устранения последствий возгорания. Ограничений по отпуску тепловой и электрической энергии для потребителей нет», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля на территории ТЭЦ-3 в Павлодаре произошло возгорание трансформатора собственных нужд. Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, также произошло возгорание трансформаторного масла с дальнейшим переходом по кабелям внутрь цеха №3. На место вызова были незамедлительно отправлены силы и средства по повышенному номеру вызова – №3 в количестве 21 единицы техники и 80 человек служб ДЧС. Пожар был локализован в 20:00 ч., далее до 22.39 ч. шла заливка тлеющих кабель-каналов с целью недопущения возгорания.