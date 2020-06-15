Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области локализовали спустя пять дней

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, который продолжается уже пятый день, локализовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 14:00 часов 15 июня возгорание твердо-бытовых отходов на мусорном полигоне в Илийском районе Алматинской области локализовано, угроза распространения огня снята. Работы по тушению проводятся в круглосуточном режиме. Тушение осуществляется путем рекультивации и засыпки тлеющей массы с одновременной приливкой водой очагов возгорания, для чего организован бесперебойный подвоз воды и грунта. Всего с момента возникновения пожара на полигон завезено свыше 25 тысяч кубометров грунта и 5,5 тысяч кубометров воды», - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Для тушения труднодоступных очагов был привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

В тушении пожара задействовано свыше 100 человек и 40 единиц техники от ДЧС Алматинской области, акимата Илийского района, ТОО «АДК Таза Алем» и ТОО «Таза Жер».

На месте продолжает работать оперативный штаб, акиматом района организован подвоз ГСМ и питание для задействованного личного состава.

Отмечается, что работы осложнялись высокой пожарной загрузкой мусорного полигона, погодными условиями (ветер с порывами до 9 м/с), а также расположением свалки над землей со складированием мусора высотой 10-15 метров, при этом сам полигон размещен на возвышенности.

13 июня при контрольном замере установлено, что площадь пожара составляла 7 гектаров, на момент локализации ликвидировано порядка 85% от общей площади тления (6 га).

«При этом на начальном этапе тушения пожара из-за сильной задымленности (густой дым) точную площадь пожара определить не представлялось возможным и была установлена предварительная площадь. Принятыми мерами не допущено распространения возгорания на всю площадь мусорного полигона (34,4 га)», - пояснили в ДЧС.

Напомним, что сообщение о возгорании твердо-бытовых отходов на мусорном полигоне в Илийском районе вблизи автодороги «Алматы-Оскемен» (35 км), поступило в ДЧС региона 10 июня в 14.26 часов.

Распространению возгорания в первый день способствовало наличие ветра 3 м/с порывами до 7 м/с, в результате чего густой дым накрыл трассу Алматы-Капшагай. Из-за этого там произошло массовое ДТП и дорога была временно закрыта.

Казгидромет позже сообщил, что в очаге пожара на полигоне в Алматинской области превышена концентрация серы и формальдегида.