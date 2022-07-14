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Пожар на мосту в Нур-Султане ликвидирован
14 Июля 2022 19:38

Пожар на мосту в Нур-Султане ликвидирован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные спасатели ликвидировали пожар на мосту «Архар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожарные ликвидировали возгорание на мосту «Архар». 14 июля в 16:27 подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступивший вызов о пожаре», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города.

По прибытию установлено, что по улице Сарайшык на опорах моста «Архар» происходит горение силового кабеля на площади 40 кв. м.

На место вызвана служба АРЭК для работы по обесточиванию электрических кабелей. Огнеборцы оперативно приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:05.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что в столице горит мост.


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Автор:
Корреспондент

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