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    19:03, 21 Август 2023 | GMT +6

    Пожар на месторождении “Акшабулак” в Кызылординской области: полиция расследует причины

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    19 августа около 02:20 на месторождении «Акшабулак» произошел взрыв цистерны, после чего возник пожар. В результате 1 человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, 1 человек обратился за медицинской помощью.Ведется расследование причин.

    Теги:
    полиция Пожар Кызылординская область ДЧС Происшествия, ЧС
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