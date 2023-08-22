Пожар на месторождении “Акшабулак” в Кызылординской области: полиция расследует причины

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 августа около 02:20 на месторождении «Акшабулак» произошел взрыв цистерны, после чего возник пожар. В результате 1 человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, 1 человек обратился за медицинской помощью.Ведется расследование причин.